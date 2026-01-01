Стефанос Циципас: «Одни годы учат всему. Другие лишь проверяют, усвоил ли ты материал»
Стефанос Циципас: одни годы учат всему, другие лишь проверяют усвоенное.
36-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился новогодним размышлением о жизни.
«Одни годы учат всему. Другие лишь проверяют, усвоил ли ты материал», – твитнул грек.
Стефанос Циципас стал посредственностью. Что разрушило его карьеру?
Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @steftsitsipas
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости