Мирра Андреева посетила заповедник коал в Брисбене
Мирра Андреева сходила в заповедник коал в Брисбене.
Девятая ракетка мира Мирра Андреева побывала в Lone Pine – старейшем и крупнейшем в мире заповеднике коал, основанном в 1927 году в Брисбене.
Кроме того, россиянка поделилась впечатлениями от посещения заповедника. Там она особенно подружилась с коалой по имени Цезарь.
«Он был таким хорошим мальчиком (улыбается). Думаю, заповедник обязательно нужно посетить, если вы приехали в Австралию: увидеть коал, погладить их и получше познакомиться с животными. Это был очень приятный опыт».
Кенгуру, коала, ехидна, квокка – на Australian Open-2024 привезли зоопарк! Мирра Андреева нашла близнеца
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @BrisbaneTennis
