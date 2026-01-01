Видео
Мирра Андреева посетила заповедник коал в Брисбене

Мирра Андреева сходила в заповедник коал в Брисбене.

Девятая ракетка мира Мирра Андреева побывала в Lone Pine – старейшем и крупнейшем в мире заповеднике коал, основанном в 1927 году в Брисбене.

Кроме того, россиянка поделилась впечатлениями от посещения заповедника. Там она особенно подружилась с коалой по имени Цезарь.

«Он был таким хорошим мальчиком (улыбается). Думаю, заповедник обязательно нужно посетить, если вы приехали в Австралию: увидеть коал, погладить их и получше познакомиться с животными. Это был очень приятный опыт».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @BrisbaneTennis
