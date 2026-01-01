Мирра Андреева о соперничестве с Соболенко: «Если я хочу брать титулы, то придется обыгрывать топ‑игроков»
Девятая ракетка мира Мирра Андреева прокомментировала соперничество с четырехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Ариной Соболенко. Белоруска ведет в личке – 4:2.
«Она обыграла меня четыре раза, а я ее – два. Наверное, это уже можно назвать соперничеством, но, к сожалению, на данный момент она пока впереди.
Думаю, у нас будет еще много отличных матчей. Конечно, если я хочу брать титулы, то придется обыгрывать топ‑игроков. Победив пару раз, начинаешь лучше понимать, как с ними играть. В конце концов, именно с такими соперниками ты будешь сталкиваться на протяжении всей карьеры.
Победа на тысячнике в Индиан-Уэллс – особенное событие в моей карьере. Это придало мне уверенности. Выиграть турнир, обыграв первую ракетку мира, – для меня это очень памятный момент».
Соболенко и Андреева начнут сезон на турнире в Брисбене, который стартует 4 января.
Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте