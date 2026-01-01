«Настроение на 2026-й 🎩😎🎆». Федерер выложил праздничные фото
Роджер Федерер показал подборку праздничных фото.
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился праздничными фотографиями.
В 2026-м швейцарец будет введен в Международный зал теннисной славы.
«Настроение на 2026-й 🎩😎🎆», – написал Федерер в соцсети.
Федерера вводят в Зал славы. Но почему только сейчас, он же величайший?
Как Федерер, Джокович и Надаль извратили наши представления об успехе
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Федерера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости