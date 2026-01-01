«Настроение на 2026-й 🎩😎🎆». Федерер выложил праздничные фото

Роджер Федерер показал подборку праздничных фото.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился праздничными фотографиями.

В 2026-м швейцарец будет введен в Международный зал теннисной славы.

«Настроение на 2026-й 🎩😎🎆», – написал Федерер в соцсети.

