Рублев, Бергс, Боржес и Мартинес вошли в состав Совета игроков ATP на 2026-й

ATP объявила состав Консультативного совета игроков на 2026-й.
ATP опубликовала результаты выборов в Консультативный совет игроков на сезон-2026. За кандидатов голосовали сами теннисисты.
В него вошли следующие представители:
● от топ-50 – Андрей Рублев, Нуну Боржес, Педро Мартинес, Зизу Бергс;
● от топ-100 – Камило Уго Карабелли, Маккензи Макдональд;
● от парников – Андреа Вавассори, Марсело Аревало;
● от тура в целом – Хауме Муньяр, Чжичжэнь Чжан.
Аревало, Бергс, Боржес и Чжан впервые вошли в состав Совета. Они избраны на трехлетний срок. Представителем тренеров будет Федерико Риччи.
Консультативный совет собирается несколько раз в год и дает рекомендации ATP. Первое заседание Совета в новом году состоится в Мельбурне перед Australian Open.
