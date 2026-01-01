0

Рублев, Бергс, Боржес и Мартинес вошли в состав Совета игроков ATP на 2026-й

ATP объявила состав Консультативного совета игроков на 2026-й.

ATP опубликовала результаты выборов в Консультативный совет игроков на сезон-2026. За кандидатов голосовали сами теннисисты.

В него вошли следующие представители:

● от топ-50 – Андрей Рублев, Нуну Боржес, Педро Мартинес, Зизу Бергс;

● от топ-100 – Камило Уго Карабелли, Маккензи Макдональд;

● от парников – Андреа Вавассори, Марсело Аревало;

● от тура в целом – Хауме Муньяр, Чжичжэнь Чжан.

Аревало, Бергс, Боржес и Чжан впервые вошли в состав Совета. Они избраны на трехлетний срок. Представителем тренеров будет Федерико Риччи.

Консультативный совет собирается несколько раз в год и дает рекомендации ATP. Первое заседание Совета в новом году состоится в Мельбурне перед Australian Open.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
logoАндрей Рублев
logoНуну Боржес
logoКамило Уго Карабелли
logoЗизу Бергс
logoЧжичжэнь Чжан
logoПедро Мартинес Портеро
logoАндреа Вавассори
logoМаккензи Макдональд
logoМарсело Аревало
logoATP
logoХауме Муньяр
logoAustralian Open
