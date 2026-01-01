Рублев, Бергс, Боржес и Мартинес вошли в состав Совета игроков ATP на 2026-й

ATP объявила состав Консультативного совета игроков на 2026-й.

ATP опубликовала результаты выборов в Консультативный совет игроков на сезон-2026. За кандидатов голосовали сами теннисисты.

В него вошли следующие представители:

● от топ-50 – Андрей Рублев , Нуну Боржес , Педро Мартинес , Зизу Бергс ;

● от топ-100 – Камило Уго Карабелли , Маккензи Макдональд ;

● от парников – Андреа Вавассори , Марсело Аревало ;

● от тура в целом – Хауме Муньяр , Чжичжэнь Чжан .

Аревало, Бергс, Боржес и Чжан впервые вошли в состав Совета. Они избраны на трехлетний срок. Представителем тренеров будет Федерико Риччи.

Консультативный совет собирается несколько раз в год и дает рекомендации ATP. Первое заседание Совета в новом году состоится в Мельбурне перед Australian Open .