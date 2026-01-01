0

Ватутин будет спарринг-партнером Мирры Андреевой на австралийской серии турниров

Мирра Андреева будет тренироваться с Алексеем Ватутиным в Австралии.

Экс-136-я ракетка мира Алексей Ватутин станет спарринг-партнером девятой ракетки мира Мирры Андреевой во время австралийской серии турниров. Об этом сообщил журналист Игорь Дычковский.

В Австралии россиянка планирует сыграть на WTA 500 в Брисбене и Аделаиде, а также на Australian Open.

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Дычковского
