Ватутин будет спарринг-партнером Мирры Андреевой на австралийской серии турниров
Мирра Андреева будет тренироваться с Алексеем Ватутиным в Австралии.
Экс-136-я ракетка мира Алексей Ватутин станет спарринг-партнером девятой ракетки мира Мирры Андреевой во время австралийской серии турниров. Об этом сообщил журналист Игорь Дычковский.
В Австралии россиянка планирует сыграть на WTA 500 в Брисбене и Аделаиде, а также на Australian Open.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Дычковского
