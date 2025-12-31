  • Спортс
  Кафельников о том, что Зверев еще не выигрывал ТБШ: «Ему 28 – значит, шанс по-прежнему есть. Мустер брал свой первый «Шлем» примерно в этом возрасте»
Кафельников о том, что Зверев еще не выигрывал ТБШ: «Ему 28 – значит, шанс по-прежнему есть. Мустер брал свой первый «Шлем» примерно в этом возрасте»

Кафельников высказался о шансах Зверева на титул ТБШ .

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, есть ли у Александра Зверева шансы на то, чтобы стать чемпионом турнира «Большого шлема».

– Считаете ли вы, что Зверев уже упустил шанс выиграть турнир «Большого шлема», или у него еще есть такая возможность?

– Понятия не имею. Ему 28 лет – значит, шанс по-прежнему есть. В истории были подобные прецеденты: Томас Мустер брал свой первый «Шлем» примерно в этом возрасте. Но конкуренция сейчас предельно жесткая – Алькарас и Синнер фактически доминируют в туре. Прогрессировать на этом этапе карьеры крайне сложно: для этого нужны серьезные жертвы – менять тренировочный процесс, пересматривать многие игровые элементы.

Та же ситуация и у Медведева. Если он не сделает что-то принципиально иное, бороться за «Шлемы» ему больше не удастся. Изменений требуется немало, но ключевой вопрос – готовы ли они быть полностью вовлеченными, работать над собой 24/7 ради прогресса. Иногда игроки к этому просто не готовы. Их устраивает то, что у них уже есть, – сказал Кафельников.

Зверев закончил сезон лучшим после Синкараса, но так совсем не кажется

