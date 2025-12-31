«Природу не обманешь». Кафельников не верит, что Джокович выиграет 25-й «Большой шлем»

Кафельников о 25-м «Шлеме» Джоковича: сомневаюсь, что это возможно.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, может ли Новак Джокович выиграть 25-й «Большой шлем».

– Что, на ваш взгляд, должно сложиться, чтобы Джокович выиграл 25-й «Большой шлем»?

– Честно говоря, я сомневаюсь, что это возможно. Джокович – величайший игрок всех времен, здесь нет никаких вопросов. Но соперничать с нынешним молодым поколением… Новаку уже не 35 – в мае ему исполнится 39. Поверьте, в этом возрасте организм и метаболизм просто не позволяют так же быстро восстанавливаться и двигаться, как в молодости. Природу не обманешь. В 39 лет крайне сложно конкурировать с 22-летним игроком, находящимся на пике физических возможностей. В трехсетовом формате он еще способен бороться, но в пятисетовом – это практически нереально.

– Что, по-вашему, мотивирует его продолжать карьеру?

– Честно – не знаю. Я уже говорил об этом раньше: возможно, он чувствует ответственность перед своими болельщиками по всему миру, перед теми, кто хочет видеть его на корте и дальше. И это заслуживает уважения – снимаю шляпу перед Новаком. Это говорит о его мужестве и преданности делу. Но каких-то других причин, почему он продолжает играть, я, честно говоря, не вижу, – сказал Кафельников.

