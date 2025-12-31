Андрей Чесноков: «В начале сезона Медведев экспериментировал со струнами. К концу вернулся к привычному варианту, и это принесло результат»

Чесноков: Медведев неудачно начал сезон-2025 из-за экспериментов со струнами.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился наблюдением, связанным с игрой Даниила Медведева в сезоне-2025.

«Я заметил, что в начале сезона Медведев проводил эксперименты со струнами. Обычно он играет синтетическими струнами, но некоторое время использовал натуральные. Такие струны подходят не всем, у Медведева мяч постоянно срывался. К концу сезона он вернулся к привычному варианту, и это принесло результат», – цитирует Чеснокова ТАСС.

