Андрей Чесноков: «В начале сезона Медведев экспериментировал со струнами. К концу вернулся к привычному варианту, и это принесло результат»

Чесноков: Медведев неудачно начал сезон-2025 из-за экспериментов со струнами.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился наблюдением, связанным с игрой Даниила Медведева в сезоне-2025.

«Я заметил, что в начале сезона Медведев проводил эксперименты со струнами. Обычно он играет синтетическими струнами, но некоторое время использовал натуральные. Такие струны подходят не всем, у Медведева мяч постоянно срывался. К концу сезона он вернулся к привычному варианту, и это принесло результат», – цитирует Чеснокова ТАСС.  

«Был страх, что я уже не тот». Медведев рассказал про сезон-катастрофу

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
