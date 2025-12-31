  • Спортс
  • Плишкова о возвращении в тур после травмы: «Если физически мне будет плохо, продолжать нет смысла. Хочу играть исключительно без боли»
Плишкова о возвращении в тур после травмы: «Если физически мне будет плохо, продолжать нет смысла. Хочу играть исключительно без боли»

Плишкова о возвращении в тур: мои цели на данный момент очень скромные.

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от возвращения в WTA-тур.

Чешка не играла в основном туре с US Open-2024 из-за проблем с ногой. За последний год Плишкова перенесла две операции на голеностопе.

«Мои цели на данный момент очень скромные. Я не хочу требовать от себя чрезмерного. Пока будет достаточно, если смогу играть без боли и не сниматься после нескольких матчей. Когда ты была на вершине, фактически невозможно ставить цели формата «пройти один круг», но сейчас я понимаю, насколько тяжело возвращаться после такой травмы.

В конце года в голове постоянно звучал вопрос: стоит ли продолжать? Я думала, что уже не смогу вернуться на турниры «Большого шлема». Я была в очень плохом состоянии – болела не только нога, но и спина, и рука. Болело все, и я не понимала, есть ли в этом смысл».

33-летняя Плишкова планирует вернуться в тур в январе в Австралии.

«Ожидания у меня невысокие. Я начала тренироваться в начале осени. Ни нога, ни тело в целом не были готовы, вскоре подключилась и спина. Но весь декабрь я отыграла без дискомфорта. Понятно, что официальные матчи – это совсем другое, и я не хочу тешить себя иллюзиями, но считаю, что сейчас готова.

Я не хочу ни о чем переживать. Если физически мне будет плохо, продолжать нет смысла. Я хочу выходить на корт исключительно без боли и с пониманием, что могу получать удовольствие от тенниса», – сказала чешка.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sport.cz
