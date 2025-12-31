  • Спортс
Ига Швентек: «Без преувеличения могу сказать: победа на «Уимблдоне» изменила мою и без того особенную жизнь»

Ига Швентек подвела итоги 2025 года.

Вторая ракетка мира Ига Швентек опубликовала пост по итогам 2025 года.

«2025-й… с чего начать? Прежде всего – с того, что я была здорова, счастлива и окружена удивительными, заботливыми людьми. Без этого трудно желать большего, и я благодарна судьбе за то, что есть в моей жизни.

Мне удалось осуществить мечты, которые в какой-то момент казались почти недосягаемыми. Эти моменты и вехи навсегда останутся со мной. Без преувеличения могу сказать: победа на «Уимблдоне» изменила мою и без того особенную жизнь.

Были и важные уроки, и непростые эпизоды – таков цикл жизни. Мы проживаем, переосмысливаем и идем дальше.

В 2026-й я вхожу с улыбкой, решимостью и ощущением, что все самое лучшее еще впереди. Спасибо всем за поддержку и позитивную энергию – они играют огромную роль в моей мотивации. До скорой встречи.

2026-й, принимаю вызов. Вперед!» – написала Швентек.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Швентек
