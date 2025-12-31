  • Спортс
0

Ходар об уходе из университетского тенниса: «Чувствую, что готов сделать следующий шаг и принять новый вызов»

19-летний Ходар переходит в профессионалы с 2026 года.

168-я ракетка мира Рафаэль Ходар объявил о досрочном уходе из колледжа и переходе в профессионалы.

«Обращаюсь ко всей семье университета Вирджинии и болельщикам тенниса. После долгих раздумий, взвешенных решений и множества разговоров с семьей и тренерами я принял решение отказаться от оставшегося права выступать в университетском теннисе и с 2026 года начать профессиональную карьеру.

Время, проведенное в колледже, сыграло огромную роль в моем развитии – как игрока и как личности. Сейчас я чувствую, что готов сделать следующий шаг и принять новый вызов.

Искренне благодарю тренеров, персонал и руководство за доверие и поддержку на всем этом пути. Возможность представлять одну из самых престижных и успешных теннисных программ страны и выступать бок о бок с такой командой была большой честью – и тем, чем я всегда буду гордиться.

Отдельное спасибо партнерам по команде: с первого дня вы приняли меня и каждый день подталкивали становиться лучше. Вы показали, что теннис – это гораздо больше, чем личный результат: это ответственность, дисциплина, командный дух и общие цели.

Благодарю всех, кто поддерживал меня на этом пути. Я уношу с собой воспоминания, уроки и дружбу на всю жизнь. Делая следующий шаг, я продолжу с гордостью следить за программой тенниса Университета Вирджинии и поддерживать ее. UVA навсегда останется в моем сердце, и я с интересом буду наблюдать за дальнейшими успехами команды, неся ее ценности в новой главе своей карьеры», – написал Ходар.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Ходара
logoРафаэль Ходар
соцсети
logoATP
