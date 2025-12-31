  • Спортс
  «Неплохо🦾». Руне показал, как тренируется на корте спустя 10 недель после операции на ахилле
«Неплохо🦾». Руне показал, как тренируется на корте спустя 10 недель после операции на ахилле

Руне продолжает восстанавливаться после разрыва ахилла.

15-я ракетка мира Хольгер Руне поделился прогрессом в восстановлении после операции.

Датчанин порвал ахилл 18 октября по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме.

«Неплохо🦾: десятая неделя после операции на ахилле и первый выход на корт на двух ногах.

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом🎉. Тем, для кого 2025-й оказался непростым, – мы с этим справились🦾.

Давайте загадаем, чтобы 2026-й был успешным и счастливым, и будем для этого работать. Я искренне тронут той поддержкой и теплом, которые получаю от болельщиков, семьи, команды и коллег. Спасибо 🙏🏼❤️», – написал Руне.

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Источник: соцсети Руне
