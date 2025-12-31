  • Спортс
Стефанос Циципас: «Лишь 8% людей действительно исполняют свои новогодние обещания»

Циципас: дисциплина &gt; мотивация.

34-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился мнением о новогодних обещаниях.

«Лишь 8% людей действительно исполняют свои новогодние обещания.

Дисциплина > мотивация», – твитнул Циципас.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
