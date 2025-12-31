Сарксян сменил гражданство и теперь выступает за Армению
Российский теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство.
19-летний россиянин Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство. На официальном сайте ATP он указан как представитель Армении.
Уроженец Перми в 16 лет переехал в Испанию, чтобы тренироваться в академии Рафаэля Надаля. На этой неделе он занимает 1094-ю строчку в мировом рейтинге.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
