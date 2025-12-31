Сарксян сменил гражданство и теперь выступает за Армению

Российский теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство.

19-летний россиянин Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство. На официальном сайте ATP он указан как представитель Армении.

Уроженец Перми в 16 лет переехал в Испанию, чтобы тренироваться в академии Рафаэля Надаля . На этой неделе он занимает 1094-ю строчку в мировом рейтинге.

