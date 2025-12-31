Евгений Кафельников: «Главная новогодняя традиция – салат оливье»

Кафельников назвал главную новогоднюю традицию.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников рассказал о главной новогодней традиции.

«Наверное, главная новогодняя традиция на столе – салат оливье. Другой альтернативы не должно быть. Все, что было традиционно с детства – просмотр [фильмов] «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука» – это должно быть в новогодний день», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

