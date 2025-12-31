«Лучшие 30 минут для мозга🧠». Шарапова показала, как тренируется на корте
Шарапова выложила видео с тренировки.
Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова опубликовала видео с тренировки на корте.
«Лучшие 30 минут для мозга🧠. Ничто не отвлекает – только ты, твои глаза и мяч», – написала Шарапова.
«Перерывы на воду настоятельно рекомендуются👍», – подписала фото Шарапова.
Шарапова завершила карьеру после Australian Open-2020.
Шарапова впервые за 2 года сыграла в теннис: удивилась ценам, порадовалась комплименту стрингера
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Шараповой
Комментарии
