«Лучшие 30 минут для мозга🧠». Шарапова показала, как тренируется на корте

Шарапова выложила видео с тренировки.

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова опубликовала видео с тренировки на корте.

«Лучшие 30 минут для мозга🧠. Ничто не отвлекает – только ты, твои глаза и мяч», – написала Шарапова.

«Перерывы на воду настоятельно рекомендуются👍», – подписала фото Шарапова.

Шарапова завершила карьеру после Australian Open-2020.

