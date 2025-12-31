Малисс стал новым тренером Димитрова

Григор Димитров будет работать с Ксавье Малиссом.

44-я ракетка мира Григор Димитров объявил о начале сотрудничества с Ксавье Малиссом .

Бывший 19-й номер рейтинга ATP вошел в штаб болгарина, сменив Дани Валверду, который покинул команду в декабре. Ранее, в сентябре, Димитров также завершил работу с Джейми Дельгадо .

«Ксавье уже со мной, контракт подписан – это вносит определенность. Я полностью пересмотрел подход к физподготовке и в целом перестроил карьеру. Изменения серьезные, все до единого.

Прошлый сезон я начал достаточно хорошо и рассчитываю повторить этот успех. Но начало года всегда непредсказуемо. [Перед этим] тренируешься несколько недель подряд, и я надеюсь, что мои наработки принесут плоды», – сказал Димитров перед стартом турнира в Брисбене.