0

Де Минаур будет играть в Wilson – до этого его 7 лет экипировал Asics (Джессика Шиффер)

Де Минаур сменил технического спонсора.

Седьмая ракетка мира Алекс де Минаур сменил экипировщика и теперь будет играть в Wilson, сообщает журналистка Джессика Шиффер. С 2019 года лет спонсором австралийца был Asics.

У Де Минаура уже был контракт с Wilson – он использует ракетки этого бренда.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Hard Court
