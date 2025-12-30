  • Спортс
  • Швентек о том, что Польша дважды проиграла в финале United Cup: «Не знаю, что нам нужно сделать, чтобы победить»
3

Швентек о том, что Польша дважды проиграла в финале United Cup: «Не знаю, что нам нужно сделать, чтобы победить»

Вторая ракетка мира Ига Швентек поделилась мыслями перед началом United Cup, который пройдет со 2 по 11 января в Сиднее и Перте.

Команда Польши – финалисты 2024 и 2025 года.

«Не знаю, что нам нужно сделать, чтобы победить. Я чувствую, что в последние годы мы играли отлично, но нам немного не везло, особенно против Германии – там у нас были матчболы в финале. Но мы должны идти шаг за шагом с самого начала. Нет смысла думать о победе сейчас, потому что сначала нас ждут групповые матчи. Думаю, на этом мы и сконцентрируемся.

Для меня поездка в Австралию всегда очень волнительная. Посмотрим, как будет выглядеть моя игра, получится ли реализовать все, над чем мы работали во время предсезонки. В матчах я сосредоточусь на технике и буду надеяться, что мы достигнем хороших результатов».

В Сиднее полька начнет 5 января матчем против Евы Лис, а 7 января она поборется с Сюзан Ламенс.

На мужские одиночные матчи заявлен Хуберт Хуркач. Он сыграет сначала с Александром Зверевым, а затем – с Тэллоном Грикспором.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
