Алекс де Минаур: «Как только я покидаю корт, то стараюсь переключиться – хожу на приятные ужины, просто гуляю. Так я не выгораю к концу года»
Седьмая ракетка мира Алекс де Минаур рассказал, как восстанавливается после матчей.
«Чтобы показывать свой лучший теннис, мне нужно уметь отключаться, когда я не на корте. Как только я его покидаю, то стараюсь переключиться. Хожу на приятные ужины, беру кофе, просто гуляю. Для меня это способ не выгореть к концу года. И за счет этого я полностью готов, когда я выхожу на корт.
За эти годы я сыграл много очень много упорных матчей. Нужно работать над своей игрой, находить новые оружия. Я ищу разные способы разбить игру соперников, учусь быть готовым идти на больший риск, быть немного более разрушительным, сбивать их с ритма.
В конце концов я стараюсь становиться больше и сильнее и просто продолжать прогрессировать. Думаю, за эти годы я немного набрал вес, и это определенно мне помогло. В конце концов, ничто не заменит тяжелой работы».