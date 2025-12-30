  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алекс де Минаур: «Как только я покидаю корт, то стараюсь переключиться – хожу на приятные ужины, просто гуляю. Так я не выгораю к концу года»
Алекс де Минаур: «Как только я покидаю корт, то стараюсь переключиться – хожу на приятные ужины, просто гуляю. Так я не выгораю к концу года»

Де Минаур рассказал, что он делает, чтобы избежать выгорания.

Седьмая ракетка мира Алекс де Минаур рассказал, как восстанавливается после матчей.

«Чтобы показывать свой лучший теннис, мне нужно уметь отключаться, когда я не на корте. Как только я его покидаю, то стараюсь переключиться. Хожу на приятные ужины, беру кофе, просто гуляю. Для меня это способ не выгореть к концу года. И за счет этого я полностью готов, когда я выхожу на корт.

За эти годы я сыграл много очень много упорных матчей. Нужно работать над своей игрой, находить новые оружия. Я ищу разные способы разбить игру соперников, учусь быть готовым идти на больший риск, быть немного более разрушительным, сбивать их с ритма.

В конце концов я стараюсь становиться больше и сильнее и просто продолжать прогрессировать. Думаю, за эти годы я немного набрал вес, и это определенно мне помогло. В конце концов, ничто не заменит тяжелой работы».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Australia
