  • Энди Роддик: «Осаке нужен очень сильно начать 2026-й, чтобы вернуться к рассуждениям, снова ли она в топ-5 или топ-8»
Энди Роддик: «Осаке нужен очень сильно начать 2026-й, чтобы вернуться к рассуждениям, снова ли она в топ-5 или топ-8»

Роддик порассуждал о результатах Осаки, вернувшейся в топ-20 в 2025-м.

Энди Роддик поделился размышлениями о результатах Наоми Осаки.

В январе 2024-го экс-первая ракетка мира вернулась в тур после декретного отпуска. Этот сезон она завершила в статусе 16-й ракетки мира.

«Скажу вам, что этот разговор был бы совсем другим без результатов тысячника в Канаде и US Open.

Мне нравится, что поражение в полуфинале US Open было ее единственным поражением на второй неделе «Большого шлема». До этого она четыре раза выходила во вторую неделю и выиграла четыре титула.

Она прибавляет, когда доходит до поздних стадий. Но обычно ты видишь другую статистику у того, кто выиграл четыре «Шлема»: 20 титулов за карьеру, столько-то времени в топ-10… Я надеюсь, мы к этому еще вернемся, но она напомнила нам, почему она требует к себе внимания.

Будет интересно посмотреть, как она начнет следующий год. Я считаю, что ей нужен очень сильный старт, чтобы вернуться к рассуждениям, снова ли она в топ-5 или топ-8.

Я скажу так: думаю, ей придется прогрессировать именно на харде. Мне кажется, она двигается лучше, чем раньше, но она не собирается побеждать в десятиборье. Ей нужно быть в центре корта, бить мощно, выбивать ракетку из рук соперницы.

Ее подача по-прежнему сильно недооценена. У нее просто бомбовая подача. Если процент попадания первой подачи будет высоким, она будет инициативной и поймает ритм… Это высокий риск с большим выигрышем в случае успеха, но из-за этого может падать стабильность», – заявил экс-первая ракетка мира на своем подкасте Served.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Andy Roddick’s Served Media
