Соболенко о любимом новогоднем блюде: «Бутеры с черной икрой»

Соболенко рассказала о любимом новогоднем блюде.

Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила на вопросы новогоднего блица в видео First & Red.

– Твое любимое новогоднее блюдо?

– Икра же тоже [считается]? Бутеры с икрой. Да, черная икра. 

– Подарки дарить или получать?

– Дарить.

– Любимый новогодний фильм?

– Ой, е-мое, как это... «Один дома».

– Что ты обязательно делаешь 31 декабря?

– Пью шампанское с сожженным желанием внутри. Ну, скорее просто ем бумагу и запиваю шампанским.

– Составляешь ли ты себе список целей на новый год?

– Нет.

– Отметить дома в кругу близких или на шумной вечеринке?

– Дома в кругу близких.

– Любимая новогодняя традиция?

– Дарить подарки (смеется).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал First & Red
