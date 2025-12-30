Соболенко о любимом новогоднем блюде: «Бутеры с черной икрой»
Соболенко рассказала о любимом новогоднем блюде.
Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила на вопросы новогоднего блица в видео First & Red.
– Твое любимое новогоднее блюдо?
– Икра же тоже [считается]? Бутеры с икрой. Да, черная икра.
– Подарки дарить или получать?
– Дарить.
– Любимый новогодний фильм?
– Ой, е-мое, как это... «Один дома».
– Что ты обязательно делаешь 31 декабря?
– Пью шампанское с сожженным желанием внутри. Ну, скорее просто ем бумагу и запиваю шампанским.
– Составляешь ли ты себе список целей на новый год?
– Нет.
– Отметить дома в кругу близких или на шумной вечеринке?
– Дома в кругу близких.
– Любимая новогодняя традиция?
– Дарить подарки (смеется).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал First & Red
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости