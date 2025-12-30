Новак Джокович: «Я хочу продолжать карьеру. Олимпиада-2028 – моя путеводная звезда»

Джокович: я хочу продолжать карьеру, Олимпиада-2028 – моя путеводная звезда.

Новак Джокович подтвердил, что хочет продолжать играть в теннис.

Ранее 24-кратный чемпион «Больших шлемов» и победитель Олимпиады в Париже поделился , что хотел бы завершить карьеру на Олимпиаде в 2028 году. Сербу 38 лет.

«Я хочу продолжать карьеру. Олимпиада в Лос-Анджелесе в 2028-м – моя путеводная звезда, но, честно говоря, тут нет ограничений. Так что посмотрим. Понимаете, что я имею в виду? Давайте просто продолжать.

Мне нравится бить по теннисному мячу и нравится соревноваться. Я говорил ребятам, с которыми общался, великим футболистам, что главное – это страсть и любовь. Пока ты действительно чувствуешь, что играешь на высоком уровне, и твое тело выдерживает, почему бы и нет?

Люди любят говорить, строить догадки об уходе из тенниса. Но людям в целом просто нравится говорить. В конце концов я чувствую, что я по-прежнему вношу вклад в развитие тенниса. Это прекрасная работа.

Я чувствую, что теннис меняется, и хочу быть частью этого момента. Так что я все так же в порядке и я открыт к большему. Игроки помладше здесь, и они замечательны. [Синнер и Алькарас] – новое большое противостояние, которое у нас появилось. Мне просто нравится смотреть, как сменяют друг друга разные поколения. Я все еще здесь, так что я люблю наблюдать», – рассказал Джокович на World Sports Summit в Дубае.