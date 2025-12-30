  • Спортс
Новак Джокович: «Когда Федерер и Надаль ушли из тенниса, часть меня тоже ушла. Мне пришлось создать себя заново»

Новак Джокович поделился тем, как на него повлияло завершение карьеры Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Федерер провел последний матч в сентябре 2022-го, а Надаль – в ноябре 2024-го.

«Жизнь – это прекрасное путешествие, и я думаю, что каждому из нас надо рассказывать уникальную историю и что нам не надо никого копировать.

Я говорю так, потому что когда-то я пытался быть кем-то другим, когда пробивался в тур. Я пытался быть тем, кого полюбят. Я пытался быть кем-то другим, кем-то более веселым. Я всегда этим занимался. Потому что люди не воспринимали меня как третьего парня.

Эра Федерера и Надаля была настолько мощной, что в их противостоянии не было места для третьего человека. Но я создал это место. И это было невероятно. Мы создали эру Большой тройки.

Когда Федерер и Надаль завершили карьеру, часть меня тоже ушла. Так что мне пришлось как будто бы создать себя заново и найти новые источники вдохновения. И причина, по которой я продолжаю играть в теннис в том числе заключается в желании увидеть, как высоко я смогу поднять свою планку, выбрав свой собственный путь», – поделился серб на World Sports Summit в Дубае.

Как Федерер, Джокович и Надаль извратили наши представления об успехе

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: TNT Sports
