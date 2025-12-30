Президент Федерации тенниса Италии: «Пусть низкосортные эксперты пишут что хотят – Синнер заслуживает памятника»

Бинаги: пусть низкосортные эксперты пишут о Синнере что хотят.

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги прокомментировал критику в адрес второй ракетки мира Янника Синнера.

Напомним, в сезоне-2025 он был отстранен с февраля по май из-за допинга.

– Синнер – это феномен, которому завидует весь мир, но некоторые псевдоэксперты его осуждали...

– Да, но он отвечает результатами и заставляет всех замолчать. Пусть низкосортные эксперты говорят и пишут что хотят. Мы знаем Янника с детства – не только как теннисиста, но и как человека. Он заслуживает памятника.

– Вы мечтаете, чтобы турнир в Риме стал пятым «Большим шлемом»?

– Я считаю, что для того, чтобы получить пятый «Большой шлем» и сохранить его навсегда, необходимо три условия. Итальянский топ-теннисист, и у нас он есть. Авторитет на международном уровне – на посту президента ATP итальянец Андреа Гауденци. И, наконец, государственные инвестиции, которые в любом случае были бы значительно ниже предусмотренных для Олимпиады в Милане и Кортине.

– Когда появится крыша на центральном корте в «Форо Италико»?

– Судя по темпу работ, в 2028-м турнир будет проходить на обновленном стадионе с крышей.