Грег Руседски: «Если Дрэйпер сможет оставаться здоровым в течение 1-3 лет, то его можно будет поставить в один ряд с Алькарасом и Синнером»

Руседски рассказал, в каком случае Дрэйпер будет в топе с Алькарасом и Синнером.

Грег Руседски рассказал, в каком случае Джека Дрэйпера можно будет поставить в один ряд с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Напомним, ранее британец объявил, что пропустит Australian Open из-за травмы руки. Он не играет с августа.

«Думаю, сейчас в топ-100 не так много левшей, так что это большое преимущество. На брейк-пойнтах, при завершении гейма они могут подать, открыть корт, а потом забить мяч. Я думаю, что за последние два года он улучшил эту навык.

Но здоровье – это его богатство. Если он будет постоянно здоров, это станет ключом к успеху.

Я видел, как он немного тренировался в межсезонье на «Уимблдоне», а также в Национальном теннисном центре [в Рохэмптоне].

Он невероятно двигается, отлично играет с задней линии, но все дело в подаче. Сможет ли он вернуть ту силу и скорость, учитывая его травмы? Это будет ключевым фактором.

Если он будет здоров, то он определенно сможет составить конкуренцию, потому что я видел, что он стал играть намного лучше с задней линии корта. Он старается держаться ближе к ней, даже немного выше, и готов немного чаще выходить вперед.

Так что он улучшает свою игру, и если он сможет оставаться здоровым в течение 1-3 лет, то его можно будет поставить в один ряд с Алькарасом и Синнером».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennishead
