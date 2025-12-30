Кафельников о смене гражданства Потаповой и Полины Кудерметовой: «В нынешних реалиях они бы не проходили в олимпийский состав»

Кафельников: важно говорить прямо: гражданство меняют не ведущие игроки страны.

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников прокомментировал массовый переход российских теннисисток в другие сборные.

За последние несколько месяцев гражданство сменили Мария Тимофеева , Камилла Рахимова , Полина Кудерметова и Анастасия Потапова .

– В последнее время несколько российских теннисисток сменили спортивное гражданство – среди них Анастасия Потапова и Полина Кудерметова. Как вы к этому относитесь?

– Повлиять на это невозможно – речь идет о сугубо личном решении. Ситуация неприятная, но здесь ничего не поделаешь. Мы, в целом, были к этому готовы. При этом важно говорить прямо: гражданство меняют не ведущие игроки страны. Ни Потапова, ни Полина Кудерметова в нынешних реалиях не проходили бы в олимпийский состав – они не входят в топ-4 по России. Смена флага дает им шанс побороться за участие в Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Это их выбор, и оценивать его в категориях «хорошо» или «плохо» я не берусь, – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов».

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?

Узбекистан заманил 3 теннисисток из России. Откуда ресурсы и какие цели?

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство