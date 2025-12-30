  • Спортс
  • Кафельников о жалобах игроков на перегруженный календарь: «В наше время мы были благодарны уже за то, что у нас вообще есть работа»
3

Кафельников раскритиковал игроков за участие в выставках и жалобы на сезон.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал теннисистов, жалующихся на календарь тура.

– В последние годы игроки все чаще жалуются на календарь и продолжительность сезона. Каково ваше мнение?

– В наше время мы были благодарны уже за то, что у нас вообще есть работа, что есть турниры и возможность радовать болельщиков по всему миру.

Я много раз говорил: мне никогда не нравилось, что ведущие игроки так активно участвуют в выставочных турнирах. Они портят календарь. Если вы играете выставки – не проблема. Но если вы их играете, а потом жалуетесь на перегруженный сезон, это неправильно.

Алькарас, например, рассуждал, что турнир – это полторы недели максимального физического и ментального напряжения, а выставка – всего один день.

– Тогда возникает вопрос: зачем вы вообще играете выставки? Ради денег? К ним почти никто не относится серьезно – все внимание приковано к официальным турнирам. Хотите играть ради удовольствия – пожалуйста, тогда уходите из ATP-тура и играйте выставки.

Посмотрите с другой стороны: когда тебе 17 лет, ты отчаянно хочешь играть турниры ATP, зарабатывать очки, подниматься в рейтинге. А когда ты стал звездой, выясняется, что тур для тебя не так уж важен – при том что именно он сделал тебя тем, кем ты стал.

Это моя главная претензия к нынешним игрокам: они не уважают свой путь и систему, которая их создала. Я слышу фразы вроде «нам не нужны турниры ATP 250». Это чепуха. В молодости вы мечтали там играть. Нужно уважать тур и то, что позволило вам стать суперзвездой, – сказал Кафельников.

Жалобы на невыносимый календарь – уже база тенниса. Все правда так плохо?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: CLAY
