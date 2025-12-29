  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители»
2

Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители»

Кафельников считает ошибкой решение Алькараса расстаться с Ферреро .

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

– Один из главных сюжетов года – расставание Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро. Как вы оцениваете эту ситуацию?

– Честно говоря, всегда легко рассуждать со стороны, не зная, что происходило внутри команды. Но я хорошо знаю Хуана Карлоса: он предельно профессионален, таким был и в бытность игроком. Его требования к работе и дисциплине всегда были очень высокими, и он хотел для своих игроков только максимума.

Вероятно, с Карлосом в последнее время было непросто. Он испанец, очень молод, вокруг – слава, внимание, все соблазны, которые приходят с успехом. В 22 года этому трудно сопротивляться. Думаю, Ферреро видел, как внешние факторы начинают мешать, и пытался четко отделить работу на корте от всего остального. Скорее всего, именно здесь и возник конфликт – по крайней мере, так это выглядит со стороны.

– Считаете ли вы ошибкой решение Алькараса расстаться с Ферреро?

– Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители. Я не знаю всех деталей, связанных с отцом Карлоса, но мне это никогда не нравилось.

В моей семье все решения принимал я. Отец никогда не вмешивался – ни в вопросы контракта тренера, ни в мои траты. По тому, что я слышал, между Ферреро и отцом Карлоса был серьезный конфликт. Я всегда говорил: такие ситуации в итоге негативно сказываются на игроке. Карлос – взрослый человек и способен принимать решения сам. Мне непонятно, почему он не сказал: «Это моя карьера, мы вместе добились огромного успеха, выиграли «Шлемы», стали первыми в мире». Признаюсь, этот момент меня разочаровал.

– Ферреро был очень активен в боксе по ходу матчей. С чисто теннисной точки зрения, может ли его уход повлиять на игру Алькараса?

– Честно, не знаю, какой будет реакция Карлоса. Но тогда возникает другой вопрос: зачем вообще было завершать, казалось бы, столь успешное сотрудничество?

Со стороны все выглядело идеально: титулы «Большого шлема», первая строчка рейтинга. Не было никаких внешних сигналов, что они разойдутся. Я убежден, что ключевую роль в этом решении сыграл отец Карлоса, а не он сам. Теперь остается только наблюдать, как будут развиваться события.

– Сейчас с Алькарасом работает Самуэль Лопес. Насколько сложно, на ваш взгляд, Карлосу будет найти нового главного тренера и каким должен быть этот человек?

– Лично я не стал бы работать в ситуации, где родители активно вмешиваются. Если Карлос сам напрямую обращается к тренеру – это одно.

Первое условие, которое должен поставить новый специалист: родители не участвуют в тренировочном процессе. Они могут быть в боксе, могут ездить с командой, но не вмешиваться. Отец не может одновременно быть агентом, заниматься контрактами, календарем и всем остальным. Честно говоря, мне сложно представить, кто сейчас готов взять на себя эту роль.

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: CLAY
logoКарлос Алькарас
logoЕвгений Кафельников
logoХуан Карлос Ферреро
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ферреро мог уйти из команды Алькараса после US Open-2024 – на его место рассматривался Маррей (Punto de Break)
вчера, 15:40
Ферреро о прекращении работы с Алькарасом: «Финансовый вопрос не был одной из проблем и не был причиной, по которой мы сотрудничали»
24 декабря, 09:27
Разногласия по новому контракту привели к разрыву Алькараса и Ферреро (Marca)
18 декабря, 20:47
Главные новости
Кафельников о смене гражданства Потаповой и Полины Кудерметовой: «В нынешних реалиях они бы не проходили в олимпийский состав»
вчера, 22:02
Кафельников о жалобах игроков на перегруженный календарь: «В наше время мы были благодарны уже за то, что у нас вообще есть работа»
вчера, 21:25
Артем Супрунов: «Верю, что в России можно вырастить игрока топ-100. Это миф, что у нас нет тренеров»
вчера, 19:45
Тренер Бублика рассказал, как изменился теннис на примере финалов «Ролан Гаррос»-2025 и Australian Open-2012
вчера, 19:10
Артем Супрунов: «Понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто четко не доказал, что это такое»
вчера, 18:02
Андреева и Шнайдер, Кудерметова и Мертенс не сыграют в паре Australian Open-2026
вчера, 16:20
Ферреро мог уйти из команды Алькараса после US Open-2024 – на его место рассматривался Маррей (Punto de Break)
вчера, 15:40
«Федерация тенниса Азербайджана связывалась со мной». 193-я ракетка мира Гасанова о смене гражданства
вчера, 15:18
Супрунов – Бублику о неудачном периоде в его карьере: «У меня никогда не было ощущения, что ты как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил»
вчера, 14:54
Монфис сфотографировался с дочкой в масках супергероев
вчера, 13:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото