Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители»

Кафельников считает ошибкой решение Алькараса расстаться с Ферреро .

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро .

– Один из главных сюжетов года – расставание Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро. Как вы оцениваете эту ситуацию?

– Честно говоря, всегда легко рассуждать со стороны, не зная, что происходило внутри команды. Но я хорошо знаю Хуана Карлоса: он предельно профессионален, таким был и в бытность игроком. Его требования к работе и дисциплине всегда были очень высокими, и он хотел для своих игроков только максимума.

Вероятно, с Карлосом в последнее время было непросто. Он испанец, очень молод, вокруг – слава, внимание, все соблазны, которые приходят с успехом. В 22 года этому трудно сопротивляться. Думаю, Ферреро видел, как внешние факторы начинают мешать, и пытался четко отделить работу на корте от всего остального. Скорее всего, именно здесь и возник конфликт – по крайней мере, так это выглядит со стороны.

– Считаете ли вы ошибкой решение Алькараса расстаться с Ферреро?

– Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители. Я не знаю всех деталей, связанных с отцом Карлоса, но мне это никогда не нравилось.

В моей семье все решения принимал я. Отец никогда не вмешивался – ни в вопросы контракта тренера, ни в мои траты. По тому, что я слышал, между Ферреро и отцом Карлоса был серьезный конфликт. Я всегда говорил: такие ситуации в итоге негативно сказываются на игроке. Карлос – взрослый человек и способен принимать решения сам. Мне непонятно, почему он не сказал: «Это моя карьера, мы вместе добились огромного успеха, выиграли «Шлемы», стали первыми в мире». Признаюсь, этот момент меня разочаровал.

– Ферреро был очень активен в боксе по ходу матчей. С чисто теннисной точки зрения, может ли его уход повлиять на игру Алькараса?

– Честно, не знаю, какой будет реакция Карлоса. Но тогда возникает другой вопрос: зачем вообще было завершать, казалось бы, столь успешное сотрудничество?

Со стороны все выглядело идеально: титулы «Большого шлема», первая строчка рейтинга. Не было никаких внешних сигналов, что они разойдутся. Я убежден, что ключевую роль в этом решении сыграл отец Карлоса, а не он сам. Теперь остается только наблюдать, как будут развиваться события.

– Сейчас с Алькарасом работает Самуэль Лопес. Насколько сложно, на ваш взгляд, Карлосу будет найти нового главного тренера и каким должен быть этот человек?

– Лично я не стал бы работать в ситуации, где родители активно вмешиваются. Если Карлос сам напрямую обращается к тренеру – это одно.

Первое условие, которое должен поставить новый специалист: родители не участвуют в тренировочном процессе. Они могут быть в боксе, могут ездить с командой, но не вмешиваться. Отец не может одновременно быть агентом, заниматься контрактами, календарем и всем остальным. Честно говоря, мне сложно представить, кто сейчас готов взять на себя эту роль.

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец