Кириос о сладостях, подаренных Соболенко: «Я попробовал только одну, но сегодня съем еще пару штук. Я это заслужил»

Ник Кириос рассказал, что попробовал российские конфеты перед «Битвой полов».

Ник Кириос сообщил, что попробовал российские сладости, подаренные Ариной Соболенко перед «Битвой полов». Ранее австралиец обыграл первую ракетку мира в выставочном матче в Дубае – 6:3, 6:3.

– Ник, ты пробовал сладости, которые я и Арина подарили тебе на тренировке?

– Честно, я попробовал только одну.

– Это помогло тебе сегодня?

– Нет. Но сегодня вечером я съем пару штук. Думаю, я заслужил еще немного шоколада. Последние пару недель я был очень профессионален. Много путешествовал и не относился к этому легкомысленно.

Раньше я участвовал в важнейших матчах и уходил в сумасшедшие загулы, возвращался домой под утро. Сейчас я вел себя профессионально. Это уважение к мероприятию и к Арине. У меня не было лишнего пространства для маневра, я должен был быть полностью сконцентрирован – вот в чем суть. Так что да, сегодня вечером я съем шоколад.

Бублик в своем подкасте сомневался в твоей способности представлять мужской теннис, делать это серьезно. Ты чувствовал ответственность перед матчем?

– Это были интересные комментарии от человека, который построил свой стиль игры, ориентируясь на меня. Все мы так думаем, но кто-то должен был сказать это вслух.

Но да, я чувствовал давление, конечно. Бублик – мой хороший друг. Позвольте начать с того, что наблюдать за его достижениями за последний год было просто потрясающе. Я всегда знал, что у него есть способность делать удивительные вещи и достигать таких результатов.

Бублик… Были теннисисты, которые писали мне в преддверии матча: «Ты представляешь нас всех». Это было серьезное давление. Бублик был не единственным. Я не буду называть имена, потому что они доставали меня каждый день (смеется). Это было непросто, – сказал Кириос на пресс-конференции.

Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?

Соболенко подарила Кириосу российские сладости

