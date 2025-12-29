Кириос о сладостях, подаренных Соболенко: «Я попробовал только одну, но сегодня съем еще пару штук. Я это заслужил»

Ник Кириос рассказал, что попробовал российские конфеты перед «Битвой полов».

Ник Кириос сообщил, что попробовал российские сладости , подаренные Ариной Соболенко перед «Битвой полов». Ранее австралиец обыграл первую ракетку мира в выставочном матче в Дубае – 6:3, 6:3.

– Ник, ты пробовал сладости, которые я и Арина подарили тебе на тренировке?

– Честно, я попробовал только одну.

– Это помогло тебе сегодня?

– Нет. Но сегодня вечером я съем пару штук. Думаю, я заслужил еще немного шоколада. Последние пару недель я был очень профессионален. Много путешествовал и не относился к этому легкомысленно.

Раньше я участвовал в важнейших матчах и уходил в сумасшедшие загулы, возвращался домой под утро. Сейчас я вел себя профессионально. Это уважение к мероприятию и к Арине. У меня не было лишнего пространства для маневра, я должен был быть полностью сконцентрирован – вот в чем суть. Так что да, сегодня вечером я съем шоколад.

– Бублик в своем подкасте сомневался в твоей способности представлять мужской теннис, делать это серьезно. Ты чувствовал ответственность перед матчем?

– Это были интересные комментарии от человека, который построил свой стиль игры, ориентируясь на меня. Все мы так думаем, но кто-то должен был сказать это вслух.

Но да, я чувствовал давление, конечно. Бублик – мой хороший друг. Позвольте начать с того, что наблюдать за его достижениями за последний год было просто потрясающе. Я всегда знал, что у него есть способность делать удивительные вещи и достигать таких результатов.

Бублик… Были теннисисты, которые писали мне в преддверии матча: «Ты представляешь нас всех». Это было серьезное давление. Бублик был не единственным. Я не буду называть имена, потому что они доставали меня каждый день (смеется). Это было непросто, – сказал Кириос на пресс-конференции.

