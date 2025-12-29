10

Бублик назвал любимое новогоднее блюдо

Александр Бублик прошел новогодний блиц-опрос.

11-я ракетка мира Александр Бублик ответил на новогодний блиц-опрос от First & Red.

– Засыпал когда-нибудь до боя курантов?

– Наверное, только в детстве.

– Главное новогоднее блюдо для тебя?

– Крабовый салат.

– Елка настоящая или искусственная?

– Настоящая, конечно.

– Любимый новогодний фильм?

– «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Домашний Новый год или вечеринка?

– Домашний Новый год.

– Ведешь список целей на новый сезон?

– Нет.

– Одно слово, которым опишешь уходящий сезон?

– Интересный.

– Одно слово, которым хочешь описать предстоящий сезон?

– Не знаю.

– Что пожелаешь себе в 2026 году?

– Не сойти с ума.

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм First & Red
