Алькарас потренировался с Мартинесом в Мурсии
Карлос Алькарас тренируется с Педро Мартинесом.
92-я ракетка мира Педро Мартинес поделился фотографией с шестикратным чемпионом «Больших шлемов» Карлосом Алькарасом.
Теннисисты потренировались в академии Карлоса Алькараса в Мурсии.
«Номер 1 🥊», – подписал фото 28-летний испанец.
Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец
Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Мартинеса
