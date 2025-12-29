Фото
1

Алькарас потренировался с Мартинесом в Мурсии

Карлос Алькарас тренируется с Педро Мартинесом.

92-я ракетка мира Педро Мартинес поделился фотографией с шестикратным чемпионом «Больших шлемов» Карлосом Алькарасом.

Теннисисты потренировались в академии Карлоса Алькараса в Мурсии.

«Номер 1 🥊», – подписал фото 28-летний испанец.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Мартинеса
Материалы по теме
