Соболенко о критике «Битвы полов»: «Не понимаю, как люди смогли найти что-то негативное в этом событии»

Арина Соболенко высказалась о критике ремейка «Битвы полов».

Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила на критику ремейка «Битвы полов».

Вчера белоруска уступила Нику Кириосу в выставочном матче в Дубае со счетом 3:6, 3:6.

– Вокруг этого события было много негатива – якобы оно не на пользу вам, WTA и теннису в целом. Что вы об этом думаете?

– Я честно не понимаю, как люди смогли найти что-то негативное в этом событии. Думаю, я показала отличный теннис. Матч был зрелищным. Да, он выиграл, но игра не закончилась со счетом 6:0, 6:0. Это была хорошая борьба.

«Битва полов» привлекла больше внимания к теннису – легенды смотрели этот матч. Очень известные люди из разных сфер жизни писали мне, желали удачи и говорили, что будут смотреть.

Мы привлекли больше внимания к нашему виду спорта. Я не понимаю, как это может считаться чем-то плохим. Идея была в том, чтобы помочь теннису развиваться и показать, что теннисные мероприятия могут быть более веселыми и зрелищными. Организация была близка к уровню матчей турниров «Большого шлема», а внимание к этому событию было не меньше, чем к финалу «Шлема», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?

«Я разочарован тем, что эта игра вообще состоится». Экс-тренер Димитрова раскритиковал ремейк «Битвы полов»