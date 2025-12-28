Кириос после победы над Соболенко: «Она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые топы-мужчины. Результат мог быть любым»

Кириос считает, что Соболенко могла выиграть их матч в Дубае.

Ник Кириос прокомментировал победу над Ариной Соболенко в выставочном матче в Дубае. «Битва полов» завершилась со счетом 6:3, 6:3.

– Это был очень тяжелый матч. Она невероятный боец и по-настоящему великая чемпионка. Она многократная победительница турниров «Большого шлема». Если честно, я не очень понимал, чего ожидать. Как я говорил еще перед этим турниром, как бы ни завершился матч, сама возможность выйти на корт уже была потрясающей.

Она много раз делала брейк на моей подаче. Мне действительно пришлось полностью включиться. Она постоянно давила, выполнила несколько просто невероятных ударов.

Я бы с удовольствием сыграл с ней еще раз, чтобы она показала свой талант, а я – то, что у меня самого еще осталось в запасе. Это была очень упорная битва. Брейки происходили туда-сюда. Сегодня вечером я бы не стал называть себя чемпионом. Видеть здесь кого-то настолько великого, как Арина и меня – настоящее зрелище. Я думаю, что это большой шаг вперед для тенниса.

– Вы нервничали?

– Конечно, я нервничал. Не думаю, что многие люди захотели бы оказаться в такой ситуации. Особенно в моем положении. Арина была готова к этому вызову. Счет был ближе, чем может показаться. Мне было очень тяжело.

Она едва не сделала обратный брейк. Когда публика начинает поддерживать ее, может произойти что угодно. Я нервничал. Об этом говорили во всем мире последние шесть месяцев. Я два года не играю в туре, не мог пользоваться правой рукой. И вернуться сюда, снова выйти на корт и соперничать с такой великой теннисисткой, как Арина, честно говоря, очень эмоционально.

– Что самое сложное в игре против первой ракетки мира?

– Я смог нейтрализовать одну из ее сильных сторон, ее первую подачу. Она потрясающая спортсменка. Я подумал, что она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые топы-мужчины. Разрыв между ними меньше. Но я не удивлен – мы тренировались пару раз, и на была на высоте. Результат мог быть любым, и я даже не шучу, – заявил австралиец в интервью на корте.