Соболенко о помощи Хачанова во время мачта против Кириоса: «Он сидел и подсказывал – дал парочку хороших советов»

Соболенко рассказала, что Хачанов подсказывал ей по ходу матча с Кириосом.

Арина Соболенко рассказала, как ей помогал Карен Хачанов во время «Битвы полов» с Ником Кириосом. По ходу матча россиянин пересел в ее ложу.

Соболенко проиграла выставочный матч со счетом 3:6, 3:6.

– Карен Хачанов – последний, кто обыгрывал Ника (в марте в Майами – Спортс’‘). Может быть, вы с ним обсуждали, как это делать? Или не общались на этот счет?

– Да, да. Он сидел и подсказывал. Я сказала, что он дал парочку хороших советов. Я действительно посмотрела и поняла какие-то моменты. В следующий раз, когда буду выходить с ним, уже буду больше понимать, что делать. И его подсказки на самом деле были достойными. Я понимаю, почему он его обыгрывал (улыбается), – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
