Роналду вручил приз Джоковичу как выдающемуся спортсмену на премии Globe Soccer Awards
Новаку Джоковичу вручили приз на премии Globe Soccer Awards, которая прошла сегодня в Дубае.
24-кратный чемпион «Больших шлемов» выиграл в номинации Globe Sports Award как выдающийся спортсмен. Его награждал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Изображение: кадр из трансляции
«Это неожиданно. Получить награду из рук от другой легенды спорта, от Криштиану – это еще одна мечта, которая стала реальностью.
Я большой фанат футбола, и я приехал сюда, чтобы отпраздновать невероятный год, который отмечают все футбольные звезды, присутствующие здесь.
Мне понравился серьезный взгляд Криштиану, когда он сказал, что преодолеет отметку в 1000 голов (сейчас у Роналду 956 голов – Спортс’’). Он правда в это верит (улыбается)», – заявил серб.
Роналду поделился во время награждения: «Новак Джокович – пример для меня. Для меня он пример долголетия, у нас похожие истории. Он заслуживает эту награду, потому что он пример и для этого поколения, и для следующего».