Роналду вручил приз Джоковичу как выдающемуся спортсмену на премии Globe Soccer Awards

Роналду вручил Джоковичу награду как выдающемуся спортсмену.

Новаку Джоковичу вручили приз на премии Globe Soccer Awards, которая прошла сегодня в Дубае.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» выиграл в номинации Globe Sports Award как выдающийся спортсмен. Его награждал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду .

Изображение: кадр из трансляции

«Это неожиданно. Получить награду из рук от другой легенды спорта, от Криштиану – это еще одна мечта, которая стала реальностью.

Я большой фанат футбола, и я приехал сюда, чтобы отпраздновать невероятный год, который отмечают все футбольные звезды, присутствующие здесь.

Мне понравился серьезный взгляд Криштиану, когда он сказал, что преодолеет отметку в 1000 голов (сейчас у Роналду 956 голов – Спортс’’). Он правда в это верит (улыбается) », – заявил серб.

Роналду поделился во время награждения: «Новак Джокович – пример для меня. Для меня он пример долголетия, у нас похожие истории. Он заслуживает эту награду, потому что он пример и для этого поколения, и для следующего».