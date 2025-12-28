Соболенко попросила реванш после поражения от Кириоса в «Битве полов»: «Люблю бросать себе вызов. С удовольствием сыграла бы снова»

Соболенко хочет реванш с Кириосом.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после поражения от Ника Кириоса в выставочном матче в Дубае – 3:6, 3:6.

Эта встреча стала ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс (американка тогда победила 6:4, 6:3, 6:3).

– Как ты себя чувствовала на корте?

– Отлично. Думаю, получилась хорошая борьба. Он испытывал трудности, в какие-то моменты заметно зажимался. Приятно видеть, что соперник начинает нервничать, когда он пытается забрать мою подачу. Уровень был высоким: я провела много качественных розыгрышей, часто выходила к сетке, хорошо использовала укороченные, Ник отлично подавал. Это было настоящее шоу, и я получила удовольствие. Более того, теперь я четко понимаю, с какой тактикой играть против него: знаю его сильные и слабые стороны. В следующий раз матч точно получится еще лучше.

– Может, тогда повторим?

– Да. Я люблю реванши и люблю бросать себе вызов. С удовольствием сыграла бы снова.

– Сегодня вокруг матча было много ажиотажа. Как это ощущалось на корте?

– Конечно, все было иначе. Другая атмосфера, другие ощущения, пришлось вносить коррективы. Матч против мужчины – это совершенно другой теннис: все быстрее, жестче. С физической точки зрения это была отличная нагрузка. Надеюсь, в ближайшие дни получится хорошо восстановиться и немного отдохнуть. После такого матча я чувствую, что практически полностью готова к сезону. Хочу показывать качественный теннис и радовать болельщиков на протяжении всего года, – сказала Соболенко в интервью на корте.