Грег Руседски: «Мне было интересно посмотреть «Битву полов», но это просто выставочный матч, который не имеет смысла»

Грег Руседски раскритиковал «Битву полов» между Ариной Соболенко и Ником Кириосом.
«Мне было интересно посмотреть «Битву полов», но оказалось, что это просто выставочный матч, который не имеет смысла. Не уверен, что это поможет теннису. Кириос подает с руки, укорачивает. Выглядит не лучшим образом», – написал экс-четвертая ракетка мира.
