Наоми Осака: «С каждым годом я постепенно становлюсь сильнее – надеюсь, что в следующем году прибавлю еще больше»

0

Наоми Осака поделилась мыслями перед началом United Cup.

«Вероятно, для меня это одна из любимых частей сезона. Здорово, что мы начнем здесь, это будет очень-очень весело. Я давно не был в Перте, так что приятно вернуться.

Надеюсь, я готова к United Cup. Думаю, я дам вам знать об этом после первых матчей. Чувствую, что с каждым годом я постепенно становлюсь сильнее, поэтому надеюсь, что в следующем году прибавлю еще больше (в январе 2024-го японка вернулась в тур после рождения дочери – Спортс’‘).

Этот турнир ощущается очень по-особенному. Я никогда раньше не принимала в нем участия, но я попробую и постараюсь относиться к нему как к Кубку Билли Джин Кинг».

Осака также рассказала, чего она хочет добиться на United Cup перед Australian Open.

«Честно говоря, я хочу провести несколько матчей против очень хороших игроков. Когда я смотрела United Cup, я видела отличные матчи, поэтому всегда хотела здесь сыграть. Рада, что я тут».

United Cup начнется 2 января. Японка в стартовом матче в Перте сыграет с Марией Саккари, во втором – с Эммой Радукану.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал SoTennis
