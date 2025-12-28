Рублев и Рыбакина обсудили «Очень странные дела» во время смены сторон в Шэньчжэне
Рублев и Рыбакина обсудили «Очень странные дела» во время матча в Шэньчжэне.
Андрей Рублев и Елена Рыбакина обсудили сериал «Очень странные дела» во время смены сторон в матче на выставочном турнире в Шэньчжэне. Они играли микст против Валентина Вашеро и Иги Швентек.
Рублев: «Очень странные дела» не смотришь?
Рыбакина: Нет. А нет, почему. Я смотрела. Последний сезон только нет.
Они победили со счетом 6:4, 6:4.
«Очень странные дела» – научно-фантастический драматический сериал от Netflix. Сейчас на стриминговом сервисе выходит финальный пятый сезон.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости