Рублев и Рыбакина обсудили «Очень странные дела» во время смены сторон в Шэньчжэне

Рублев и Рыбакина обсудили «Очень странные дела» во время матча в Шэньчжэне.

Андрей Рублев и Елена Рыбакина обсудили сериал «Очень странные дела» во время смены сторон в матче на выставочном турнире в Шэньчжэне. Они играли микст против Валентина Вашеро и Иги Швентек.

Рублев: «Очень странные дела» не смотришь?

Рыбакина: Нет. А нет, почему. Я смотрела. Последний сезон только нет.

Они победили со счетом 6:4, 6:4.

«Очень странные дела» – научно-фантастический драматический сериал от Netflix. Сейчас на стриминговом сервисе выходит финальный пятый сезон.