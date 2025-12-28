Битва полов. Соболенко проиграла Кириосу
В Дубае завершился выставочный матч между Соболенко и Кириосом.
Сегодня в Дубае на Coca-Cola Arena завершилась «Битва полов» между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и финалистом «Уимблдона»-2022 Ником Кириосом.
Встреча пройдет по особым правилам: у каждого игрока есть только одна подача, а сторона корта Соболенко уменьшена на 9%. В случае, если понадобится третий сет, вместо него проведут тай-брейк до десяти.
«Битва полов»
Дубай, ОАЭ
Выставочный матч
Арина Соболенко (Беларусь) – Ник Кириос (Австралия) – 3:6, 3:6
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
