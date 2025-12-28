151

Битва полов. Соболенко проиграла Кириосу

В Дубае завершился выставочный матч между Соболенко и Кириосом.

Сегодня в Дубае на Coca-Cola Arena завершилась «Битва полов» между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и финалистом «Уимблдона»-2022 Ником Кириосом.

Встреча пройдет по особым правилам: у каждого игрока есть только одна подача, а сторона корта Соболенко уменьшена на 9%. В случае, если понадобится третий сет, вместо него проведут тай-брейк до десяти.

«Битва полов»

Дубай, ОАЭ

Выставочный матч

Арина Соболенко (Беларусь) – Ник Кириос (Австралия) – 3:6, 3:6

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoНик Кириос
logoWTA
logoАрина Соболенко
результаты
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кириос об игре с Соболенко: «Я совру, если скажу, что не нервничаю»
27 декабря, 18:51
Кириос на вопрос, способен ли ИИ заменить тренеров: «Не думаю, что компьютер когда-либо сможет полностью справиться с этой задачей»
27 декабря, 17:52
Соболенко о «Битве полов»: «Женщины уже доказали, что заслуживают равных условий, а завтра я покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор»
27 декабря, 15:47
Главные новости
Кириос после победы над Соболенко: «Она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые топы-мужчины. Результат мог быть любым»
вчера, 20:59
Соболенко встретилась с Валерием Меладзе после «Битвы полов»
вчера, 19:53Фото
Соболенко о помощи Хачанова во время мачта против Кириоса: «Он сидел и подсказывал – дал парочку хороших советов»
вчера, 19:37
Джокович сфотографировался с Хабибом и Махачевым на Globe Soccer Awards
вчера, 19:03Фото
Роналду вручил приз Джоковичу как выдающемуся спортсмену на премии Globe Soccer Awards
вчера, 18:03Фото
Соболенко попросила реванш после поражения от Кириоса в «Битве полов»: «Люблю бросать себе вызов. С удовольствием сыграла бы снова»
вчера, 17:55
Грег Руседски: «Мне было интересно посмотреть «Битву полов», но это просто выставочный матч, который не имеет смысла»
вчера, 17:29
Хачанов сел в ложу Соболенко во время «Битвы полов» с Кириосом
вчера, 17:16Фото
Наоми Осака: «С каждым годом я постепенно становлюсь сильнее – надеюсь, что в следующем году прибавлю еще больше»
вчера, 15:03
Рублев и Рыбакина обсудили «Очень странные дела» во время смены сторон в Шэньчжэне
вчера, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
вчера, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото