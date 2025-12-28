3

Рублев победил Коболли на выставочном турнире в Шэньчжэне

В Шэньчжэне прошли матчи третьего игрового дня командного выставочного турнира World Tennis Continental Cup.

За сборную Европы играют Ига Швентек, Белинда Бенчич, Валентин Вашеро и Флавио Коболли, за сборную Мира – Елена Рыбакина, Ван Синьюй, Чжичжэнь Чжан и Андрей Рублев.

Команда Мира победила со счетом 6:3.

28 декабря:

Елена Рыбакина (Мир) – Белинда Бенчич (Европа) – 6:3, 6:4

Андрей Рублев (Мир) – Флавио Коболли (Европа) – 6:3, 6:4

Андрей Рублев / Елена Рыбакина (Мир) – Валентин Вашеро / Ига Швентек (Европа) – 6:4, 6:4

27 декабря: 

Чжичжэнь Чжан (Мир) – Флавио Коболли (Европа) – 7:6(5), 6:3

Ван Синьюй (Мир) – Ига Швентек (Европа) – 6:2, 6:3

Андрей Рублев (Мир) – Валентин Вашеро (Европа) – 2:6, 7:6(5), 10:7

Белинда Бенчич / Флавио Коболли (Европа) – Ван Синьюй / Чжичжэнь Чжан (Мир) – 6:3, 7:6(3)

26 декабря: 

Белинда Бенчич (Европа) – Циньэнь Чжэн (Мир) – 4:6, 6:2, 10-5

Ига Швентек (Европа) – Елена Рыбакина (Мир) – 6:3, 6:3

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
