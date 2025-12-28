Рублев победил Коболли на выставочном турнире в Шэньчжэне
В Шэньчжэне прошли матчи третьего игрового дня командного выставочного турнира World Tennis Continental Cup.
За сборную Европы играют Ига Швентек, Белинда Бенчич, Валентин Вашеро и Флавио Коболли, за сборную Мира – Елена Рыбакина, Ван Синьюй, Чжичжэнь Чжан и Андрей Рублев.
Команда Мира победила со счетом 6:3.
28 декабря:
Елена Рыбакина (Мир) – Белинда Бенчич (Европа) – 6:3, 6:4
Андрей Рублев (Мир) – Флавио Коболли (Европа) – 6:3, 6:4
Андрей Рублев / Елена Рыбакина (Мир) – Валентин Вашеро / Ига Швентек (Европа) – 6:4, 6:4
27 декабря:
Чжичжэнь Чжан (Мир) – Флавио Коболли (Европа) – 7:6(5), 6:3
Ван Синьюй (Мир) – Ига Швентек (Европа) – 6:2, 6:3
Андрей Рублев (Мир) – Валентин Вашеро (Европа) – 2:6, 7:6(5), 10:7
Белинда Бенчич / Флавио Коболли (Европа) – Ван Синьюй / Чжичжэнь Чжан (Мир) – 6:3, 7:6(3)
26 декабря:
Белинда Бенчич (Европа) – Циньэнь Чжэн (Мир) – 4:6, 6:2, 10-5
Ига Швентек (Европа) – Елена Рыбакина (Мир) – 6:3, 6:3