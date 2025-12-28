Мирра Андреева: «Я хотела бы выиграть пару «Больших шлемов» и запомниться скромным игроком – как Рафа»

Андреева: я хотела бы запомниться скромным игроком – как Рафа.

Девятая ракетка мира Мирра Андреева поделилась целями на карьеру.

«Конечно, как и любой игрок, я хотела бы выиграть пару «Больших шлемов». Было бы замечательно (улыбается). Но еще я бы хотела оставаться собой. Еще я бы хотела, чтобы все запомнили меня как игрока, любознательного на корте, интересного для просмотра и скромного, каким был Рафа.

Просто хочу быть теннисисткой, которую бы запомнили. Надеюсь, у меня получится этого достичь», – сказала россиянка в интервью на корте на выставочном турнире в Макао.