Мирра Андреева обыграла Эалу на выставочном турнире в Макао

В Макао проходит командный выставочный турнир MGM Tennis Masters.

Мирра Андреева победила 53-ю ракетку мира Александру Эалу на командном выставочном турнире MGM Tennis Masters в Макао. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

Вчера россиянка снялась с микста из-за болезни.

За команду Кончиты Мартинес выступают Мирра Андреева, Ибин У и Алехандро Давидович-Фокина, за команду Ли На – Александра Эала, Юго Эмбер и Шан Цзюньчэн.

В первый игровой день все три матча выиграли участники команды Кончиты Мартинес.

28 декабря, второй игровой день:

Мирра Андреева (команда Кончиты Мартинес) – Александра Эала (команда Ли На) – 6:4, 6:2

Ибин У (команда Кончиты Мартинес) – Шан Цзюньчэн (команда Ли На)

Алехандро Давидович-Фокина (команда Кончиты Мартинес ) – Юго Эмбер (команда Ли На)

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте