Мирра Андреева обыграла Эалу на выставочном турнире в Макао
В Макао проходит командный выставочный турнир MGM Tennis Masters.
Мирра Андреева победила 53-ю ракетку мира Александру Эалу на командном выставочном турнире MGM Tennis Masters в Макао. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.
Вчера россиянка снялась с микста из-за болезни.
За команду Кончиты Мартинес выступают Мирра Андреева, Ибин У и Алехандро Давидович-Фокина, за команду Ли На – Александра Эала, Юго Эмбер и Шан Цзюньчэн.
В первый игровой день все три матча выиграли участники команды Кончиты Мартинес.
28 декабря, второй игровой день:
Мирра Андреева (команда Кончиты Мартинес) – Александра Эала (команда Ли На) – 6:4, 6:2
Ибин У (команда Кончиты Мартинес) – Шан Цзюньчэн (команда Ли На)
Алехандро Давидович-Фокина (команда Кончиты Мартинес) – Юго Эмбер (команда Ли На)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
