Тренер Паолини о работе в команде с Эррани: «Сара будет заниматься тактикой, а я – техникой. У нас отличная синергия»

Тренер Паолини рассказал, как будет работать в команде с Эррани.

Тренер восьмой ракетки мира Жасмин Паолинни Данило Пиццорно рассказал, как будет строиться его работа в паре с Сарой Эррани. Он присоединился к команде итальянки во время азиатской серии, о приходе Эррани в 2026-м сообщили в декабре.

«Мы с Жасмин знакомы с 2020 года, когда после долгого перерыва из-за ковида Ренцо Фурлан попросил меня помочь с техникой. А потом проект был направлен на на поддержку всех игроков, участвующих в Кубке Билли Джин Кинг.

В команде Жасмин Сара будет заниматься тактикой, а я – техникой. У нас отличная синергия, мы постараемся сделать все возможное».

Пиццроно также заявил, что Паолини в следующем сезоне будет продолжать играть пару.

«Мы тщательно проанализировали ситуацию. На тысячниках и пятисотниках средняя продолжительность матча не превышает часа и 20 минут из-за отсутствия розыгрышей на больше-меньше и тай-брейка до десяти вместо третьего сета. Если не играть пару на тысячниках, которые теперь длятся почти две недели, то в день отдыха ты все равно тренируешься минимум час.

Но уровень концентрации по сравнению с матчем совсем другой. Поэтому речь идет не о стрессе, а о тренировке высочайшего уровня, которая еще и приносит удовольствие – вспомнить хотя бы прошлогоднюю победу в Риме или олимпийское золото в Париже в 2024-м. И еще есть технический и тактический аспект. На турнирах «Большого шлема» нагрузка выше, но мы – в том числе Сара – в любом случае готовы выбирать турниры и оценивать обстоятельства».

Пиццорно также поделился тем, что больше всего поразило его в Жасмин.

«Постоянное любопытство и стремление добавить что-то новое в свой теннис. Это качество, которым обладают только великие чемпионы – взять хотя бы Янника Синнера, настоящего примера, и Новака Джоковича. Кроме того, у нее есть способность придавать нужное значение и победам, и поражениям, разряжая ситуации на корте улыбкой. Ее солнечный характер – безусловный плюс».