Кириос об игре с Соболенко: «Я совру, если скажу, что не нервничаю»

Ник Кириос: я нервничаю перед «Битвой полов», но и Соболенко тоже.

Ник Кириос высказался о «Битве полов» с первой ракеткой мира Ариной Соболенко , которая состоится завтра в Дубае.

«Мы оба играли на крупнейших аренах мира. Она чемпионка «Больших шлемов», я участвовал в невероятных матчах. Но я совру, если скажу, что не нервничаю. Мне очень хочется выйти на корт. Я знаю, что смотреть будет весь мир. Арина пыталась меня отвлечь, показывая местные развлечения, но я остаюсь сосредоточенным.

Возможность сыграть против такой чемпионки – это вызов и что-то необычное. Но в то же время спорт и развлечение – это одно и то же. Посмотрите на весь шум, который вызвал этот матч. Все началось с небольшой идеи: «А что, если мы это сделаем?» И с тех пор это стало одним из самых обсуждаемых событий года. Я не думаю, что какой-либо другой теннисный турнир получил столько внимания».

Кроме того, австралиец рассказал, как проходила подготовка к игре.

«Мы с моим тренером и лучшим другом внесли некоторые изменения в тренировочный процесс. Мы пытались адаптироваться к размерам корта. Будет интересно его увидеть. Я знаю, что она пытается вывести меня из себя – я нервничаю, но и она тоже. Идея с уменьшением стороны ее корта отличная, но правило одной подачи работает в мою пользу. Подача – мой сильный инструмент.

Через 10-15 лет я буду горд тем, как все прошло. Думаю, это просто символ единства в спорте. Нам нужны такие события. Сейчас слишком много конфликтов и мало совместной работы. Независимо от результата, это показывает, что вместе мы можем делать удивительные вещи в спорте», – сказал Кириос на пресс-конференции.

Красивая Соболенко пришла на ток-шоу – рисовала на лице ведущего, грозила Кириосу

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?