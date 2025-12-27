2

Кириос об игре с Соболенко: «Я совру, если скажу, что не нервничаю»

Ник Кириос: я нервничаю перед «Битвой полов», но и Соболенко тоже.

Ник Кириос высказался о «Битве полов» с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая состоится завтра в Дубае.

«Мы оба играли на крупнейших аренах мира. Она чемпионка «Больших шлемов», я участвовал в невероятных матчах. Но я совру, если скажу, что не нервничаю. Мне очень хочется выйти на корт. Я знаю, что смотреть будет весь мир. Арина пыталась меня отвлечь, показывая местные развлечения, но я остаюсь сосредоточенным.

Возможность сыграть против такой чемпионки – это вызов и что-то необычное. Но в то же время спорт и развлечение – это одно и то же. Посмотрите на весь шум, который вызвал этот матч. Все началось с небольшой идеи: «А что, если мы это сделаем?» И с тех пор это стало одним из самых обсуждаемых событий года. Я не думаю, что какой-либо другой теннисный турнир получил столько внимания».

Кроме того, австралиец рассказал, как проходила подготовка к игре.

«Мы с моим тренером и лучшим другом внесли некоторые изменения в тренировочный процесс. Мы пытались адаптироваться к размерам корта. Будет интересно его увидеть. Я знаю, что она пытается вывести меня из себя – я нервничаю, но и она тоже. Идея с уменьшением стороны ее корта отличная, но правило одной подачи работает в мою пользу. Подача – мой сильный инструмент.

Через 10-15 лет я буду горд тем, как все прошло. Думаю, это просто символ единства в спорте. Нам нужны такие события. Сейчас слишком много конфликтов и мало совместной работы. Независимо от результата, это показывает, что вместе мы можем делать удивительные вещи в спорте», – сказал Кириос на пресс-конференции.

Красивая Соболенко пришла на ток-шоу – рисовала на лице ведущего, грозила Кириосу

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoНик Кириос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас нанес символический удар в матче по футзалу между «Барселоной» и «Эль-Посо»
сегодня, 10:06Видео
Мирра Андреева: «Я хотела бы выиграть пару «Больших шлемов» и запомниться скромным игроком – как Рафа»
сегодня, 09:38
Мирра Андреева обыграла Эалу на выставочном турнире в Макао
сегодня, 08:59
Тренер Паолини о работе в команде с Эррани: «Сара будет заниматься тактикой, а я – техникой. У нас отличная синергия»
сегодня, 07:16
Муратоглу о желании на 2026-й: «Хотел бы увидеть игрока, способного бросить вызов Синнеру и Алькарасу»
вчера, 20:50
Гауфф о сотрудничестве теннисисток с брендами косметики: «Теперь общество понимает, что можно быть одновременно сильной и женственной»
вчера, 20:04
Кириос на вопрос, способен ли ИИ заменить тренеров: «Не думаю, что компьютер когда-либо сможет полностью справиться с этой задачей»
вчера, 17:52
Экс-первая ракетка мира в паре Вудбридж: «Алькарасу будет трудно выиграть «Шлем» в 2026-м»
вчера, 16:39
Соболенко о «Битве полов»: «Женщины уже доказали, что заслуживают равных условий, а завтра я покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор»
вчера, 15:47
Давидович-Фокина обыграл Шана на выставочном турнире в Макао. Андреева снялась с микста из-за болезни
вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56