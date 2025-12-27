Кириос на вопрос, способен ли ИИ заменить тренеров: «Не думаю, что компьютер когда-либо сможет полностью справиться с этой задачей»

Ник Кириос и Арина Соболенко рассказали, что думают об ИИ в теннисе.

Ник Кириос и Арина Соболенко порассуждали о возможности внедрения искусственного интеллекта в теннис.

Журналист: «Считаете ли вы, что искусственный интеллект сможет заменить тренеров в ближайшем будущем?»

Кириос: «Думаю, что мы смотрим спорт из-за непредсказуемости и личностей игроков. Вот почему все происходит на корте, а не на бумаге. На мой взгляд, искусственный интеллект никогда не сможет воспроизвести что-то подобное. Я даже сам порой не понимаю, о чем думаю во время игры.

Завтра я выйду на корт, будет полный стадион – люди придут посмотреть. В этом вся прелесть спорта. Искусственный интеллект не сможет прочитать непредсказуемость – то, как мы думаем под давлением и как играем. Не думаю, что компьютер когда-либо сможет полностью справиться с этой задачей и заменить людей. Тренеры… возможно, что-то подобное появится, но…»

Соболенко: «Может быть, если говорить о сборе и анализе статистики, тогда это действительно полезно. Но заменить людей компьютер никогда не сможет. Это просто не то», – сказали теннисисты на пресс-конференции.

Китай следит за мозгом Синнера?