Экс-первая ракетка мира в паре Вудбридж: «Алькарасу будет трудно выиграть «Шлем» в 2026-м»

Тодд Вудбридж рассказал, почему Алькарас не сможет взять «Шлем» в 2026-м.

Экс-первая ракетка мира в паре Тодд Вудбридж оценил шансы Карлоса Алькараса выиграть «Большой шлем» в 2026-м. Ранее стало известно, что №1 в мире расстался с тренером Хуаном Карлосом Ферреро .

«Думаю, что Карлосу будет трудно выиграть «Большой шлем» в следующем году. Мы знаем, что он способен на победу, но прекращение работы с тренером на данном этапе карьеры выглядит очень странно. Речь идет об одном из лучших дуэтов в истории.

Когда Хуан Карлос не был рядом, Алькарас играл хуже. Это было заметно – он смотрел в сторону трибун и выглядел неуверенным. Ему потребуется несколько месяцев, чтобы привыкнуть к этой ситуации.

Теперь я считаю, что у Синнера есть преимущество, и он сможет третий раз подряд завоевать титул на Australian Open».

