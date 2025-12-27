  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о «Битве полов»: «Женщины уже доказали, что заслуживают равных условий, а завтра я покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор»
14

Соболенко о «Битве полов»: «Женщины уже доказали, что заслуживают равных условий, а завтра я покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор»

Арина Соболенко: покажу, что женщины способны дать мужчинам достойный отпор.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала об ожиданиях от «Битвы полов» с Ником Кириосом. Выставочный матч пройдет 28 декабря в Дубае.

«Это действительно непредсказуемое событие, и я не знаю, чего ожидать. Именно это мне и нравится, потому что за такими ощущениями ты гонишься, когда играешь. Мне нравится бросать себе вызов.

Для меня это отличная тренировка и хороший посыл для девушек. Я надеюсь, что они будут смотреть и увидят, насколько я сильная и выносливая, что у меня хватает смелости бросить себе вызов и сыграть против такого игрока».

Белоруска также прокомментировала высказывания Билли Джин Кинг, что ремейк «Битвы полов» не имеет такого значения, как ее противостояние с Бобби Риггсом.

«Они пытались бороться за другие вещи. Мы здесь, чтобы поднять теннис на новый уровень, привлечь внимание к нашему спорту и помочь ему развиваться. Я чувствую, что женщины уже доказали, что заслуживают равных условий. Завтра я просто покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор и при этом получать удовольствие».

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: reuters.com
logoATP
logoБилли Джин Кинг
logoНик Кириос
logoАрина Соболенко
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас нанес символический удар в матче по футзалу между «Барселоной» и «Эль-Посо»
сегодня, 10:06Видео
Мирра Андреева: «Я хотела бы выиграть пару «Больших шлемов» и запомниться скромным игроком – как Рафа»
сегодня, 09:38
Мирра Андреева обыграла Эалу на выставочном турнире в Макао
сегодня, 08:59
Тренер Паолини о работе в команде с Эррани: «Сара будет заниматься тактикой, а я – техникой. У нас отличная синергия»
сегодня, 07:16
Муратоглу о желании на 2026-й: «Хотел бы увидеть игрока, способного бросить вызов Синнеру и Алькарасу»
вчера, 20:50
Гауфф о сотрудничестве теннисисток с брендами косметики: «Теперь общество понимает, что можно быть одновременно сильной и женственной»
вчера, 20:04
Кириос об игре с Соболенко: «Я совру, если скажу, что не нервничаю»
вчера, 18:51
Кириос на вопрос, способен ли ИИ заменить тренеров: «Не думаю, что компьютер когда-либо сможет полностью справиться с этой задачей»
вчера, 17:52
Экс-первая ракетка мира в паре Вудбридж: «Алькарасу будет трудно выиграть «Шлем» в 2026-м»
вчера, 16:39
Давидович-Фокина обыграл Шана на выставочном турнире в Макао. Андреева снялась с микста из-за болезни
вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56