Соболенко о «Битве полов»: «Женщины уже доказали, что заслуживают равных условий, а завтра я покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор»

Арина Соболенко: покажу, что женщины способны дать мужчинам достойный отпор.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала об ожиданиях от «Битвы полов» с Ником Кириосом . Выставочный матч пройдет 28 декабря в Дубае.

«Это действительно непредсказуемое событие, и я не знаю, чего ожидать. Именно это мне и нравится, потому что за такими ощущениями ты гонишься, когда играешь. Мне нравится бросать себе вызов.

Для меня это отличная тренировка и хороший посыл для девушек. Я надеюсь, что они будут смотреть и увидят, насколько я сильная и выносливая, что у меня хватает смелости бросить себе вызов и сыграть против такого игрока».

Белоруска также прокомментировала высказывания Билли Джин Кинг, что ремейк «Битвы полов» не имеет такого значения , как ее противостояние с Бобби Риггсом .

«Они пытались бороться за другие вещи. Мы здесь, чтобы поднять теннис на новый уровень, привлечь внимание к нашему спорту и помочь ему развиваться. Я чувствую, что женщины уже доказали, что заслуживают равных условий. Завтра я просто покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор и при этом получать удовольствие».

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?